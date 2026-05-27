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Water Scarcity : गर्मी, बर्बादी और बड़ी आबादी की बढ़ती मांग से तेजी से सूखे बांध, मानसून कमजोर रहा तो महंगाई भी बढ़ेगी

Water Scarcity India: पूरे देश में एक ओर बांधों के जलस्तर में कमी आ रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल 6 फीसदी मानसून में कमी आ सकती है। अगर जून और जुलाई में मानसून कमजोर रह गया तो इसका खरीफ फसलों की बुवाई पर काफी असर पड़ेगा। फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा और जिसका असर खाद्य पदार्थों की महंगाई पर पड़ेगा। देश की जल संकट की गंभीर तस्वीर के बारे में पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 27, 2026

Water Scarcity Water Shortage Water reservoir

देश के बड़े बांधों में पानी काफी कम हो गया है। (Photo: IANS)

Water Scarcity India: देश इस समय लू (Heatwave in India) की चपेट में है। बढ़ती गर्मी के साथ पानी की मांग भी बढ़ती चली जाती है। मांग की पूर्ति के चक्कर में जल स्रोत सूखते चले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग (CWC) की ताजा रिपोर्ट ने जल संकट की चिंता को और बढ़ाने का काम किया है। देश के प्रमुख जलाशयों में अब कुल क्षमता का सिर्फ 34.45 प्रतिशत पानी ही शेष बचा है। मतलब देश के जलाशय करीब 65 प्रतिशत खाली हो चुके हैं।

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