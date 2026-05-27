Water Scarcity : गर्मी, बर्बादी और बड़ी आबादी की बढ़ती मांग से तेजी से सूखे बांध, मानसून कमजोर रहा तो महंगाई भी बढ़ेगी

Water Scarcity India: देश इस समय लू (Heatwave in India) की चपेट में है। बढ़ती गर्मी के साथ पानी की मांग भी बढ़ती चली जाती है। मांग की पूर्ति के चक्कर में जल स्रोत सूखते चले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग (CWC) की ताजा रिपोर्ट ने जल संकट की चिंता को और बढ़ाने का काम किया है। देश के प्रमुख जलाशयों में अब कुल क्षमता का सिर्फ 34.45 प्रतिशत पानी ही शेष बचा है। मतलब देश के जलाशय करीब 65 प्रतिशत खाली हो चुके हैं।