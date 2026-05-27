Museums: दुनिया को खींच रहे इतिहास के खजाने, चीन के म्यूजियम्स में सबसे ज्यादा भीड़

Museums: दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन इसके बावजूद इतिहास को करीब से देखने की लोगों की चाह अब भी उतनी ही मजबूत है। दुनिया के बड़े म्यूजियमों में करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है। चीन के म्यूजियम्स ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। बीजिंग से लेकर पेरिस और लंदन तक लोग सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि इतिहास को जानने, निकट से महसूस करने पहुंच रहे हैं। किसी ने हजारों साल पुरानी सभ्यता को देखने के लिए टिकट कराया, तो किसी ने युद्ध, कला और संस्कृति को करीब से समझने के लिए लंबा सफर तय किया। आखिर ये म्यूजियम इतने खास क्यों हैं?