Chhattisgarh Unique Place: छत्तीसगढ़ के इस कुंड में इतना गर्म पानी कि उबल जाते हैं अंडे, पक जाता है चावल

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में ऐसे तो कई रहस्यमयी स्थल (Chhattisgarh Unique Place) हैं, जिसे देखकर लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। कहीं धरती हिलती है तो कहीं उल्टी दिशा में पानी बहता है। लोगों को भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। पुराने जमाने के लोग इसे दैवीय चमत्कार मानते हैं तो इस दौर के लोग वैज्ञानिक कारण। ऐसा ही एक स्थान बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का तातापानी (Tatapani) है, जहां वर्षभर गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी को संरक्षित करने वहां जगह-जगह कुंड बना दिया गया है। इस भीषण गर्मी में यहां का पानी इतना गर्म है कि कुछ ही मिनटों में इसमें डाला गया अंडा या आलू उबल जाता है। चावल पक जाता है।