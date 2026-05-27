Cherry Angioma Symptoms : चेरी एंजियोमा क्या है? जानिए इसके कारण, लक्षण, खतरे और आधुनिक इलाज की पूरी जानकारी

Cherry Angioma Symptoms: आज के समय में त्वचा से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याएं भी हमें तनाव में डाल देती हैं। अक्सर आपने गौर किया होगा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की त्वचा पर, खासकर छाती, पीठ या पेट पर छोटे-छोटे चमकीले लाल रंग के दाने या डॉट्स उभर आते हैं। कई बार लोग इन्हें साधारण मस्सा (Wart), तिल या कोई गंभीर स्किन इंफेक्शन समझ लेते हैं। त्वचा पर दिखने वाले इन चमकीले लाल दानों को 'चेरी एंजियोमा' कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें 'सेनाइल एंजियोमा' (Senile Angioma) या 'कैंपबेल डी मॉर्गन स्पॉट्स' (Campbell de Morgan spots) के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके या आपके किसी परिचित के शरीर पर इस तरह के लाल निशान दिख रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस विस्तृत लेख में हम चेरी एंजियोमा से जुड़े हर छोटे-बड़े पहलू को वैज्ञानिक और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से समझेंगे।