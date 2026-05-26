Missing Children : कहीं मानव तस्करी, कहीं सोशल मीडिया का जाल, मरुधरा से बंगाल तक फैला ‘किडनैपिंग’ का नेटवर्क?

एनसीआरबी रिपोर्ट का बड़ा खुलासा हर दिन देशभर में 269 बच्चे हो रहे हैं लापता।(Photo AI Generated)
Missing Children : कल 'अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस' (International Missing Children Day) था। एक ऐसा दिन जो दुनिया भर को उन मासूमों की याद दिलाता है जो एक सुबह अपने घरों से निकले तो सही, लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे किसी भी संवेदनशील समाज को हिलाकर रख देने के लिए काफी हैं।
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