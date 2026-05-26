26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

India Mobile Internet Users: भारत में इंटरनेट की आदत दूसरे देशों से बिल्कुल अलग, अमेरिका-ब्रिटेन भी रह गए बहुत पीछे

India Mobile Internet Users: भारत आज मोबाइल इंटरनेट की ताकत से दुनिया में नई पहचान बना रहा है। सस्ते डेटा, तेज 5G नेटवर्क और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने लोगों की इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत पूरी तरह बदल दी है। घरों में भी लोग वाई-फाई और ब्रॉडबैंड से ज्यादा मोबाइल डेटा पर भरोसा कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक हर हाथ में स्मार्टफोन है। भारत के इंटरनेट यूजर्स दुनिया के दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अलग हैं, आइए विस्तार से जानते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Ravendra Mishra

May 26, 2026

India Mobile Internet Users Mobile Data Fixed Broadband India

सस्ते इंटरनेट ने बदल दी भारत की दुनिया (AI)

India Mobile Internet Users: भारत आज डिजिटल क्रांति के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का इकलौता बड़ा देश बन गया है, जहां लोग घरों में भी वाई-फाई और ब्रॉडबैंड से ज्यादा 4G-5G मोबाइल डेटा पर भरोसा कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी इंटरनेट के लिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और तारों के नेटवर्क पर निर्भर हैं, भारत में करोड़ों लोग सिर्फ स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा के दम पर डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं। सस्ते इंटरनेट, तेज 5G नेटवर्क और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल इंटरनेट बाजारों में शामिल कर दिया है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Missing Children : कहीं मानव तस्करी, कहीं सोशल मीडिया का जाल, मरुधरा से बंगाल तक फैला ‘किडनैपिंग’ का नेटवर्क?

NCRB Report Human trafficking Helpline Number Etan Patz International Missing Children day
Patrika Special News

Vande Ganga Abhiyan 2026: क्यों लबालब पानी वाले देश में जल बचाने की हम पर आ गई जिम्मेदारी? जल विशेषज्ञ से समझिए बर्बादी की कहानी

Water Crisis Water Conservation
Patrika Special News

Work Culture Shift: ऑफिस कल्चर की वापसी! घर से काम छोड़ फिर डेस्क पर लौट रहे कर्मचारी

work from home Work Culture Shift Work from office
Patrika Special News

Hematuria Infection : यूरिन में खून आना आम इन्फेक्शन या कैंसर का संकेत? डॉक्टर से समझिए

Kidney infection Cancer Urine infection Painless Hematuria Intense Workout Water Intake Capacity
Patrika Special News

NCERT सिलेबस में अब छत्तीसगढ़ की माटी की महक, बच्चे पढ़ेंगे तीजनबाई और बस्तर दशहरा की कहानी

Teejan Bai in NCERT Syllabus
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.