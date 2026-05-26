India Mobile Internet Users: भारत में इंटरनेट की आदत दूसरे देशों से बिल्कुल अलग, अमेरिका-ब्रिटेन भी रह गए बहुत पीछे

सस्ते इंटरनेट ने बदल दी भारत की दुनिया (AI)
India Mobile Internet Users: भारत आज डिजिटल क्रांति के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का इकलौता बड़ा देश बन गया है, जहां लोग घरों में भी वाई-फाई और ब्रॉडबैंड से ज्यादा 4G-5G मोबाइल डेटा पर भरोसा कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी इंटरनेट के लिए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड और तारों के नेटवर्क पर निर्भर हैं, भारत में करोड़ों लोग सिर्फ स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा के दम पर डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं। सस्ते इंटरनेट, तेज 5G नेटवर्क और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल इंटरनेट बाजारों में शामिल कर दिया है।
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