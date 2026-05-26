Chhattisgarh Culture: 50 साल पहले शुरू हुई थी इतिहास की खोज, मल्हार उत्खनन से सामने आई छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति

Chhattisgarh Culture: @ताबीर हुसैन। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल मल्हार में वर्ष 1975-76 में हुए ऐतिहासिक उत्खनन कार्य के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई से उत्खनन का स्वर्ण जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। यह उत्खनन मध्यप्रदेश पुरातत्व संचालनालय एवं सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के सहयोग से कराया गया था, जिसने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन इतिहास को नई पहचान दी। सागर विश्वविद्यालय के प्रो. के.डी. बाजपेयी के निर्देशन में श्याम कुमार पाण्डेय, विवेक दत्त झा, के.के. त्रिपाठी तथा तत्कालीन रजिस्ट्रेशन अधिकारी जी.एल. रायकर सहित कई विशेषज्ञ इस उत्खनन कार्य से जुड़े रहे। ग्राम मल्हार में एक कृषक की निजी भूमि पर आपसी सहमति से यह उत्खनन कराया गया था।