Hematuria Infection : यूरिन में खून आना आम इन्फेक्शन या कैंसर का संकेत? डॉक्टर से समझिए

पेशाब में खून आने को हल्के में ना लें। यह गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। (Photo : AI Generated)
Hematuria Infection: यूरिन (पेशाब) का रंग आमतौर पर हल्का पीला या साफ होता है। लेकिन अगर अचानक यूरिन का रंग लाल, गुलाबी या गहरा भूरा दिखने लगे, तो किसी भी इंसान का घबरा जाना लाजमी है। मेडिकल साइंस में यूरिन में खून आने की इस स्थिति को Hematuria (हेमट्यूरिया) कहा जाता है। यह कोई खुद में बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी अंगों (जैसे किडनी, ब्लैडर या यूरेटर) में चल रही किसी समस्या का एक बड़ा संकेत (Symptom) है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हेमट्यूरिया क्यों होता है, इसकी जांच कैसे की जाती है और इसका इलाज क्या है।
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