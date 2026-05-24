Noise Pollution : डीजे, लाउडस्पीकर और आधी रात का शोर: ध्वनि प्रदूषण में राजस्थान नंबर 1 क्यों? पढ़ें इनसाइड स्टोरी

Noise Pollution : राजस्थान को अपनी रंगीली संस्कृति, मेहमान नवाजी और शाही शादियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट ने प्रदेश की एक ऐसी तस्वीर सामने रखी है, जिसने सबको चौंका दिया है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि देश में दर्ज होने वाले कुल ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के मामलों में से लगभग 95 फीसदी मामले अकेले राजस्थान से हैं।