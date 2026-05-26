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Patrika Special News

Jawaharlal Nehru: नेहरू जो अपने आलोचकों को भी बना लेते थे दीवाना, एक दूरदर्शी नेता, शानदार लेखक और कुशल प्रशासक

Jawaharlal Nehru: भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 2026 को 62वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। आखिर उनकी शख्सियत में ऐसी क्या बात थी, जिसके बूते उनकी मृत्यु के 62 वर्ष बीत जाने के बावजूद उनकी स्मृति पर धूल पड़ने की बजाय वे ज्यादा चमकने लगे। उन्होंने क्या लिख डाला कि उनकी किताबों का जादू आज भी सिर चढ़कर बोल रहा है। क्यों पूरी दुनिया में उनके व्यक्तित्व का बोलबाला था? उनके बारे में राजनेता से लेकर दार्शनिक क्या राय रखते थे? यहां पढ़िए उनकी जादू भरी शख्सियत के बारे में कुछ बातें।

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भारत

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Swatantra Mishra

May 26, 2026

Jawaharlal Nehru Death Anniversary Nehru Death anniversary first prime minister of india

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (X Account@FirstPMOfIndia)

Jawaharlal Nehru Death Anniversary: नेहरू जो अपने आलोचकों को भी बना लेते थे दीवाना, एक दूरदर्शी नेता, शानदार लेखक और कुशल प्रशासकभारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की शख्सियत ऐसी थी कि उनकी आलोचना करने वाला उनके निकट आकर उनका दीवाना हो जाता था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल शुरू में उनके बहुत बड़े आलोचक रहे लेकिन उनके साथ कुछ मुलाकातों के बाद चर्चिल ने उनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर कहा कि नेहरू निर्भीक और प्रभावशाली वक्ता हैं। नेहरू के निधन के छह दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। आइए उनकी 62वीं पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं।

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