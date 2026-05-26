Jawaharlal Nehru: नेहरू जो अपने आलोचकों को भी बना लेते थे दीवाना, एक दूरदर्शी नेता, शानदार लेखक और कुशल प्रशासक

Jawaharlal Nehru Death Anniversary: नेहरू जो अपने आलोचकों को भी बना लेते थे दीवाना, एक दूरदर्शी नेता, शानदार लेखक और कुशल प्रशासकभारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की शख्सियत ऐसी थी कि उनकी आलोचना करने वाला उनके निकट आकर उनका दीवाना हो जाता था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल शुरू में उनके बहुत बड़े आलोचक रहे लेकिन उनके साथ कुछ मुलाकातों के बाद चर्चिल ने उनकी वाकपटुता से प्रभावित होकर कहा कि नेहरू निर्भीक और प्रभावशाली वक्ता हैं। नेहरू के निधन के छह दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। आइए उनकी 62वीं पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं।