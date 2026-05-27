Water Harvesting Project: जल संरक्षण में मिसाल बना महासमुंद जिला, घर-खेत में बन रहे हार्वेस्टिंग टैंक

छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान अब गांवों में बड़ा बदलाव लाता नजर आ रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर कृषि विभाग सहित कई विभाग मिलकर जिले में जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अभियान के जरिए ग्रामीणों और किसानों को वर्षा जल बचाने, पानी के सही उपयोग और भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए जागरूक किया जा रहा है।