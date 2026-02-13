एमपी की मूंग हानिकारक! किसानों से खरीदी पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान

Moong- एमपी के मूंग किसानों का मामला राज्यसभा में गूंजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व सीएम राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह Digvijay singh ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मध्यप्रदेश में मूंग की फसल की खरीद में हुई देरी और अव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि पिछली बार अधिकारियों ने केमिकल पेस्टिसाइड का हवाला देकर मूंग को हानिकारक बता दिया था। इससे सरकारी खरीदी में देरी हुई जिसका किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें कम कीमत में फसल बेचनी पड़ी जिससे व्यापारियों को जमकर फायदा हुआ।