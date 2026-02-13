वेलेंटाइन डे से पहले प्रेमी को खरीदा, फिल्म जुदाई की तरह हुई करोड़ों की डील

MP news: कहते हैं प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन राजधानी भोपाल में कुटुंब न्यायालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक प्रेमिका ने किसी के पति से प्यार किया औऱ करोड़ों रुपए में उसकी डील भी कर ली। इस रियल सीन ने फिल्म जुदाई का सीन हमें जरूर याद दिलाया है, लेकिन यहां मामला पत्नी की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, बल्कि एक मां के त्याग का है। पत्नी ने अपने सिंदूर की कीमत जरूर लगाई, लेकिन अपने स्वार्थ या इच्छाओं को पूरा करने नहीं, बल्कि अपनी बेटियों की मुस्कुराहट के लिए। ऐसे में ये एमपी की कहानी सिर्फ डेढ़ करोड़ के सौदे की नहीं रह गई, बल्कि यह एक नई कहानी है, टूटते-दरकते रिश्तों के माहौल के बीच एक सुलझी कहानी अपने टूटते घर की नींव में अपनी बेटियों के लिए नया आशियाना खड़ा करने की कहानी, त्याग और समर्पण की ये कहानी बड़ी इमोशनल है।