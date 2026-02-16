एयरपोर्ट एक्सटेंशन को केंद्र की मंजूरी, 3416 मीटर होगी रनवे की लंबाई

MP News:एमपी के भोपाल शहर में राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही रनवे की लंबाई 3416 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। फिलहाल भोपाल एयरपोर्ट का रनवे 2744 मीटर लंबा है और इस पर बोइंग 737 जैसे बड़े विमान आसानी से उतर सकते हैं। भविष्य में यहां बोइंग 777 जैसे विमान की लैंङ्क्षडग आसान हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दावा है कि भोपाल एयरपोर्ट पर जल्द ही इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की शुरुआत भी की जा रही है।