‘दूषित पानी और 40 मौतों’ के बाद सदन में हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

MP Budget Session 2026: मध्य प्रदेश विधान सभा में शुरू हुए बजट सत्र की कार्यवाही कल मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ विधान सभा बजट सत्र 2026, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने अभिभाषण के दौरान ही दूषित पानी और 40 मौतों के मामले को सदन में उठाया। इस दौरान सदन में कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल ने हंगामे के बीच अभिभाषण (MP Budget Session 2026) पूरा किया। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता इससे पहले ही विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।