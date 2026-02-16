आपके शहर में ‘100 रुपए में मौत की पुड़िया’, ग्वालियर-उज्जैन की गलियों में कैसे बच रहे ड्रग तस्कर

MP News ptrika raksha kavach abhiyan: मध्य प्रदेश के शहरों में नशा तेजी से अपने पैर पसार रहा है। तस्कर, पैडलर सभी नशे का खुलकर कारोबार कर रहे हैं। स्मैक, एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ाने पर सजा के सख्त प्रावधानों से डरे तस्करों ने जहां स्मैक, एमडी ड्रग्स और ब्राउन शुगर की बजाय गांजा बेचना शुरू कर दिया है। पत्रिका रिपोर्टर ने कारण पूछा तो तस्करों ने बताया, स्मैक-एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ाने पर बड़ी सजा होती है। जमानत नहीं होती। लेकिन एक किलो से कम गांजे के साथ पकड़ाने पर जमानत की उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए उन्होंने गांजे की बिक्री तेज कर दी है। हालांकि अफीम, चरस, स्मैक और एमडी ड्रग्स की डिमांड कम नहीं हुई है। वहीं, उज्जैन में खुलेआम सब बिक रहा है।