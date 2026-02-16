रेलवे स्टेशन पर राहत… मेन गेट से मशीनें हटीं, यात्रियों की राह हुई आसान

ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर लंबे समय से चल रहे निर्माण कार्य के बीच आखिरकार यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। स्टेशन के मेन गेट पर लगी भारी मशीनों और निर्माण सामग्री को हटा दिया गया है। जिससे आवागमन पहले की तुलना में काफी सुगम हो गया है। महीनों से यात्री इसी अव्यवस्था के कारण परेशान हो रहे थे। स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य के चलते मुख्य प्रवेश द्वार पर जेसीबी, मिक्सर मशीनें और अन्य उपकरण खड़े रहने से रास्ता संकरा हो गया था। यात्रियों को सामान के साथ अंदर-बाहर जाने में कठिनाई होती थी। विशेषकर बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांग यात्रियों को ज्यादा दिक् कतों का सामना करना पड़ता था। इससे कई बार भीड़ के समय धक्का -मुक्खी जैसी स्थिति भी बन जाती थी।