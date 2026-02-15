अचलेश्वर के पास दबोचा बाइक चोर, डॉक्टर की चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद

माधौपुर टेकनपुर निवासी नीतू सिंह गुरुवार को इंदौर जाने के लिए ग्वालियर आई थीं। बस स्टैंड से उतरने के बाद वह रेलवे स्टेशन की ओर पैदल जा रही थीं। डीबी मॉल के सामने क्रॉसिंग पार करते समय एक महिला उनके पीछे-पीछे चलती दिखाई दी। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी महिला ने नीतू के पर्स की चेन खोली और सोने की झुमकी की जोड़ी निकाल ली।

ट्रेन में पर्स खोला तो हुआ चोरी का अहसास