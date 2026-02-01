मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में मरीजों के मनोबल को बढ़ाने को खेल प्रतियोगिता

अस्पताल के मनोचिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता विभागाध्यक्ष अर्पण नायक ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं हर वर्ष आयोजित की जाती हैं। इसमें राज्य के विभिन्न अस्पतालों के मानसिक रोगी भाग लेते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में मरीजों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इन खेलों ने मरीजों को मानसिक तनाव से राहत देने के साथ-साथ आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव की भावना को मजबूत किया।