आंखों से पानी आने को हल्के में न लें, नाक व साइनस में जमा हो सकती है फफूंद

डॉ. भालोडिया ने बताया कि सामान्य व्यक्तियों में शरीर इस तरह के फफूंद के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करता है। लेकिन जिन लोगों में एलर्जिक रिएक्शन होता है, उनमें नाक, आंख और दिमाग के हिस्सों में विशेष परत जम जाती है। इससे मरीज को कम दिखाई देना, डबल दिखाई देना, आंखों से पानी आने जैसी शिकायतें होती हैं।उनका कहना है कि समय रहते उपचार की जरूरत है। इस तरह की स्थिति में कभी-कभी यह फफूंद गंभीर भी हो सकता है।एस्परजिलस जैसे फंगस का भी सामना करना पड़ सकता है। आंखों से पानी आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से गंभीर फंगस संक्रमण से बचा जा सकता है।