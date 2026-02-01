असारवा-चित्तौड़गढ़ मेमू ट्रेन के हिम्मतनगर स्टेशन तक समय में 18 से परिवर्तन

यह ट्रेन का आगमन/प्रस्थान सेजपुर स्टेशन पर सुबह 9.53/9.54 बजे, सरदारग्राम पर सुबह 9.56/9.57 बजे, नरोड़ा पर सुबह 9.59/10.01 बजे, मेदरा पर सुबह 10.06/10.07 बजे, डभोड़ा पर सुबह 10.15/10.16 बजे, नांदोल-दहेगाम पर सुबह 10.24/10.26 बजे, जालिया माठ पर सुबह 10.34/10.35 बजे, रखियाल पर सुबह 10.39/10.40 बजे होगा।

इसी तरह, खेरोल पर सुबह 10.46/10.47 बजे, तलोद पर सुबह 10.54/10.55 बजे, खारी अमरापुर पर सुबह 11.01/11.02 बजे, प्रांतिज पर सुबह 11.09/11.10 बजे, सोनासन पर सुबह 11.18/11.19 बजे, हापा रोड पर सुबह 11.25/11.26 बजे, हिम्मतनगर स्टेशन पर सुबह 11.55/दोपहर 12 बजे आगमन/प्रस्थान होगा।