‘हम गुजरात को खालिस्तान बना देंगे’, अहमदाबाद में स्कूलों को मिला धमकी भरा ई-मेल

धमकी से संबंधित यह ईमेल पंजाबी भाषा में भेजा गया था। अहमदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने पुष्टि की कि यह ईमेल सुबह के समय भेजा गया और इसमें बम धमाके की चेतावनी दी गई थी। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीसीपी अजित आर्यन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है और स्कूलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।