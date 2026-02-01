मेहसाणा-जगुदन के बीच ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रहेंगी प्रभावित

अहमदाबाद. मेहसाणा. पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के मेहसाणा-जगुदन स्टेशनों के बीच ब्रिज नं. 974 एवं 975 के पुनर्निमाण के संबंध में इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है। इस कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी की ट्रेन नं. 79435/79436 साबरमती-पाटण-साबरमती डेमू रद्द रहेगी। 16 फरवरी की ट्रेन नं. 19032 योगनगरी ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मेहसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी। 16 फरवरी की ट्रेन नं. 19412 दौलतपुर चौक-साबरमती एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मेहसाणा-आंबलियासन-कलोल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया मेहसाणा-कटोसण रोड-कलोल के रास्ते चलेगी।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग