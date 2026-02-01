उत्तर प्रदेश, राजस्थान में विद्यार्थियों से पढ़वाए जा रहे समाचार-पत्र, गुजरात में क्यों नहीं

उत्तरप्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर गुजरात के स्कूलों में भी विद्यार्थियों से समाचार पत्र पढ़वाने की मांग अभिभावकों की ओर से की जा रही है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि स्कूली बच्चे सिर्फ अपने विषय की ही किताबें पढ़ते हैं। यदि स्कूलों में प्रार्थना के समय विद्यार्थियों से समाचार पत्रों के प्रमुख समाचारों को पढ़वाया जाता है, तो इससे उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और पढ़ने की आदत विकसित होगी। इतना ही नहीं, वे अपने शहर, राज्य व देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं से परिचित हो सकेंगे।