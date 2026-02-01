कांग्रेस ने किसान, युवाओं, आदिवासियों के मुद्दे पर साधा निशाना

प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिलाओं की असुरक्षा जैसे मुद्दों पर तीखे हमले किए। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय अमेरिका पर निर्भर बना दिया है। अमेरिका ने भारत पर 18 फीसदी टैरिफ लगाए, जबकि भारत ने अमेरिका पर शून्य टैरिफ लगाया। किसानों, महिलाओं और युवाओं की समस्याओं पर सरकार मौन है।