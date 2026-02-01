अहमदाबाद-वडोदरा के 35 से ज्यादा स्कूलों को फिर मिली बम धमाके की धमकी

वडोदरा शहर पुलिस आयुक्त एन.एस.कोमर ने कहा कि वडोदरा के 14 स्कूलों को बम धमाके की धमकी से जुड़े ई-मेल मिले। सूचना मिलते ही तत्काल बम निरोधक दस्ता (बीडीडीएस), डॉग स्क्वॉड की टीमों की मदद से स्कूल परिसर व आसपास की जांच की गई। कहीं कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। दो अलग-अलग ई-मेल आईडी से धमकी भरे ई-मेल भेजे जाने की बात सामने आई है, हालांकि दोनों ही में धमकी भरा संदेश एक जैसा है। यह अभिभावकों में भय पैदा करने की साजिश जान पड़ती है। पुलिस ने वडोदरा साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में जांच जारी है।