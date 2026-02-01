एससी, एसटी पर अत्याचार के मामलों को लेकर कांग्रेस ने साधा निशाना

लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार के नए दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 1416 थी, जो वर्ष 2020 में 1326, वर्ष 2021 में 1201, वर्ष 2022 में 1279 और वर्ष 2023 में 1373 रही। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के साथ अत्याचार के मामलों की संख्या वर्ष 2019 में 321, वर्ष 2020 में 291, वर्ष 2021 में 341, वर्ष 2022 में 330 और वर्ष 2023 में 307 रही।