पावागढ़ पर रोप-वे सेवा आज से 21 फरवरी तक रहेगी बंद

कंपनी की ओर से वर्ष में दो बार रोप-वे का नियमित मरम्मत कार्य किया जाता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में इस वर्ष भी तकनीकी जांच, मरम्मत और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के लिए रोप-वे सेवा छह दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

रोप-वे बंद रहने के दौरान श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए पैदल ही पावागढ़ पहाड़ी पर चढ़कर मंदिर तक पहुंचना होगा। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि जो श्रद्धालु पहाड़ी चढ़ने में असमर्थ हैं, वे आगामी दिनों में पावागढ़ आने से परहेज करें। हालांकि मंदिर में दर्शन व्यवस्था यथावत जारी रहेगी।