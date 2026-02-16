गोरखनाथ मंदिर में चेकिंग के दौरान विवाद, सुरक्षाकर्मी से उलझा युवक…मची अफरातफरी

रविवार को गोरखनाथ मंदिर के गेट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एक युवक और सुरक्षाकर्मी में हाथापाई होने लगी, यह देख श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुँचे और आरोपी युवक को काबू में लाये। पुलिस उसे पकड़ कर गोरखनाथ थाने लेकर पहुंची। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम राधेश्याम राजभर निवासी बलिया, थाना नगरा, क्षेत्र चंद्रभान दुबौली गांव बताया।