16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखनाथ मंदिर में चेकिंग के दौरान विवाद, सुरक्षाकर्मी से उलझा युवक…मची अफरातफरी

रविवार को महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था थी, इस बीच रात्रि आठ बजे के करीब एक युवक अंदर जाने के लिए गेट पर पहुंचा।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 16, 2026

Up news,Gorakhnath mandir

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, चेंकिंग के दौरान विवाद

रविवार को गोरखनाथ मंदिर के गेट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एक युवक और सुरक्षाकर्मी में हाथापाई होने लगी, यह देख श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुँचे और आरोपी युवक को काबू में लाये। पुलिस उसे पकड़ कर गोरखनाथ थाने लेकर पहुंची। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम राधेश्याम राजभर निवासी बलिया, थाना नगरा, क्षेत्र चंद्रभान दुबौली गांव बताया।

चेकिंग के दौरान हाथापाई, फोर्स ने काबू में लिया

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर में रात करीब 8:30 बजे के करीब प्रेमचंद दक्षिणी गेट से अंदर जा रहा था। तभी गेट पर पुलिस ने उसकी चेकिंग की। इस दौरान वह पुलिस से उलझ गए। हाथापाई की नौबत आ गई। किसी तरह पुलिस ने उसको काबू में किया। इसके बाद उसे गोरखनाथ थाने लेकर गई।

SP मंदिर (सुरक्षा) संतोष कुमार सिंह ने बताया कि युवक से पूछताछ में पता चला है कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। इस वजह से वह पुलिस से काफी नाराज रहता है। वह मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से ही पुलिस से अभद्रता किया है।

गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा की समीक्षा

इस घटना के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा एक बार फिर अधिकारियों ने रिव्यू की है, साथ ही सुरक्षाकर्मियों से ड्यूटी के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिये हैं। रविवार को महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रुद्राभिषेक कर लोक कल्याण की कामना किये। पर्व को देखते हुए मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे।

ये भी पढ़ें

Sitapur: पुलिस कार्रवाई से नाराज भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी थाने में धरने पर
सीतापुर
थाने पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी, समर्थकों संग किया प्रदर्शन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 12:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखनाथ मंदिर में चेकिंग के दौरान विवाद, सुरक्षाकर्मी से उलझा युवक…मची अफरातफरी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, रोड जाम कर भीड़ का हंगामा, घटनास्थल पर पहुँचे SSP

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पैसों की कमी से नहीं रुकेगा मरीज का इलाज, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश

गोरखपुर

गोरखपुर के प्रवास पर सरसंघचालक डा. मोहन भागवत, संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का किये अवलोकन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम योगी के निशाने पर क्यों आया दिल्ली… सांसद रविकिशन के शीशमहल पर भी लिए चुटकी

Up news, cm yogi
गोरखपुर

हर्ष फायरिंग में डीजे ऑपरेटर की मौत…बारात में मची अफरा तफरी, मृतक के सिर में घुसी गोली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.