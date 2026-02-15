15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सीएम योगी के निशाने पर क्यों आया दिल्ली… सांसद रविकिशन के शीशमहल पर भी लिए चुटकी

सीएम ने कहा कि गोरखपुर विकास का मॉडल बन चुका है। यहां अब हर दिशा में चार-लेन सड़कों की कनेक्टिविटी मिल रही है और उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 15, 2026

Up news, cm yogi

फोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली के वातावरण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है, जैसे गैस चैंबर हो। वहां सांस लेना भी कठिन है और आंखों जलन होती है। पर्यावरण को आप बचाएंगे, तो पर्यावरण आपको बचाएगा, सीएम ने कहा कि फिलहाल गोरखपुर का वातावरण अभी शुद्ध है।

कल्याण मंडपम का किये लोकार्पण

सीएम योगी योगी 2.47 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किये, इस दौरान भीड़ का मूड समझते हुए फिल्म स्टार सांसद रवि किशन की चुटकी भी लिए। उन्होंने कहा कि परिवार के सभी लोग चाहते कि घर में मांगलिक कार्यक्रम हो।

अब हर कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज विवाह कर ले। एक्टर होने के नाते रविकिशन फिल्मों में विवाह करते रहते, आम व्यक्ति होटल या मैरिज हॉल तो नहीं बुक कर सकता। न ही रवि किशन की तरह शीशमहल बना सकता है।

दिल्ली के प्रदूषण पर जताये चिंता, हर वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार

सीएम योगी ने कहा कि अब गोरखपुर में उद्योग भी लग रहे हैं। पिछली सरकारें बेइमानी करती थीं। लेकिन, जनता का दायित्य है कि स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखे। दिल्ली में 400 AQI है। वहां दम घुटता है, आंखों में जलन होती है। वहीं, गोरखपुर में वातावरण एकदम शुद्ध है।

सीएम योगी ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर गरीब को राशन, आवास, शौचालय और आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रही है। बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है तथा बाढ़ से बचाव के लिए गांव-गांव तक सड़कें बनाई जा रही हैं। हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है।

उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। कहा कि अगर लोग पर्यावरण को बचाएंगे, तो पर्यावरण भी उनकी रक्षा करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि गंदगी न करें और न ही किसी को करने दें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

ये भी पढ़ें

सीएम ने दिखाई तस्वीर, STF ने दिखाया एक्शन, कफ सिरप तस्करी के मामले में अमित यादव गिरफ्तार
वाराणसी
अमित यादव STF के हत्थे चढ़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Feb 2026 01:49 pm

Published on:

15 Feb 2026 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सीएम योगी के निशाने पर क्यों आया दिल्ली… सांसद रविकिशन के शीशमहल पर भी लिए चुटकी

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हर्ष फायरिंग में डीजे ऑपरेटर की मौत…बारात में मची अफरा तफरी, मृतक के सिर में घुसी गोली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पुलवामा के वीर बलिदानियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि…शौर्य और बलिदान को किया गया नमन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम योगी का सख्त निर्देश…जांच में गलत रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

महाशिवरात्रि पर्व पर तीन शिवालय में सीएम योगी करेंगे जलाभिषेक, सुरक्षा के कड़े प्रबंध

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सगाई के दिन ही मंगेतर फरार, बाट जोहते रहे लड़की पक्ष के लोग…फोन पर प्रेमिका ने किये हैरान करने वाले खुलासे

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.