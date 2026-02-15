सीएम योगी के निशाने पर क्यों आया दिल्ली… सांसद रविकिशन के शीशमहल पर भी लिए चुटकी

गोरखपुर में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली के वातावरण पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहां की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है, जैसे गैस चैंबर हो। वहां सांस लेना भी कठिन है और आंखों जलन होती है। पर्यावरण को आप बचाएंगे, तो पर्यावरण आपको बचाएगा, सीएम ने कहा कि फिलहाल गोरखपुर का वातावरण अभी शुद्ध है।