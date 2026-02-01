पैसों की कमी से नहीं रुकेगा मरीज का इलाज, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी मरीज के उपचार में बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, उनके अस्पताल से इलाज का अनुमान (एस्टिमेट) जल्द तैयार कराया जाए और उसे सरकार को भेजा जाए. ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।