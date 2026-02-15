15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर के प्रवास पर सरसंघचालक डा. मोहन भागवत, संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का किये अवलोकन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शनिवार शाम गोरक्षनगरी पहुंचे। एयरपोर्ट से वह सीधे राजेंद्रनगर स्थित संघ कार्यालय माधवधाम पहुंचे और वहां प्रांत प्रचारकों से मुलाकात कर कार्यक्रमों पर चर्चा की।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 15, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का रविवार को अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लगाई गई है। इसमें संघ की यात्रा के सौ वर्ष एवं पंच परिवर्तन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। संघ प्रमुख ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

भारत माता की आरती कर प्रदर्शनी का किये उद्घाटन

अपने तीन दिवसीय प्रवास पर मोहन भागवत शनिवार की शाम गोरखपुर पहुंचे। वह संघ के कार्यालय माधवधाम में ठहरे हैं। सुबह लगभग 10 बजे वह माधवधाम से निकले और रामगढ़ताल क्षेत्र में स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उसका अवलोकन किया।

सामाजिक सद्भाव की बैठक में पहुंचे, भारत माता की किये आरती

मोहन भागवत प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सामाजिक सद्भाव की बैठक में पहुंचे वहां भारत माता की आरती की। उसके बाद इस बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों से आए लोगों को संबोधित किया।

पूरे गोरक्षप्रांत से लगभग एक हजार लोग इसमें शामिल हुए हैं। संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत यह सामाजिक सद्भाव का कार्यक्रम एक फरवरी से आयोजित किया जा रहा है।

संघ प्रमुख 15 फरवरी 2026 को दोपहर बाद 3 बजे से प्रमुख जन गोष्ठी के आयोजन में सम्मिलित हैं। जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुख जन उपस्थित हैं। संगोष्ठी में समाज के विविध घटकों के बीच पारस्परिक विश्वास, समन्वय और सहयोग को सुदृढ़ करने पर विशेष चर्चा होगी।

स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक

अपने प्रवास के अंतिम दिन 16 फरवरी 2026 को सुबह 9:30 बजे से स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे । इस बैठक में शताब्दी वर्ष के अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगे होने वाले कार्यक्रम की योजना रचना पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के स्वयंसेवक उपस्थित रहेंगे।

कुटुंब स्नेह मिलन का कार्यक्रम

सोमवार 16 फरवरी को शाम 5 बजे से सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरखपुर विभाग के द्वारा आयोजित कुटुंब स्नेह मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कुटुम्ब स्नेह मिलन कार्यक्रम को सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत संबोधित करेंगे और कुटुंब प्रबोधन का विषय कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के बीच रखेंगे।

ये भी पढ़ें

Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर मची धूम, मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब
लखनऊ
लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर भक्तों ने किया भोलेनाथ का भव्य पूजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 03:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर के प्रवास पर सरसंघचालक डा. मोहन भागवत, संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का किये अवलोकन

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी के निशाने पर क्यों आया दिल्ली… सांसद रविकिशन के शीशमहल पर भी लिए चुटकी

Up news, cm yogi
गोरखपुर

हर्ष फायरिंग में डीजे ऑपरेटर की मौत…बारात में मची अफरा तफरी, मृतक के सिर में घुसी गोली

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पुलवामा के वीर बलिदानियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि…शौर्य और बलिदान को किया गया नमन

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सीएम योगी का सख्त निर्देश…जांच में गलत रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

महाशिवरात्रि पर्व पर तीन शिवालय में सीएम योगी करेंगे जलाभिषेक, सुरक्षा के कड़े प्रबंध

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.