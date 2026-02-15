गोरखपुर के प्रवास पर सरसंघचालक डा. मोहन भागवत, संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का किये अवलोकन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का रविवार को अवलोकन किया। यह प्रदर्शनी योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लगाई गई है। इसमें संघ की यात्रा के सौ वर्ष एवं पंच परिवर्तन के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई है। संघ प्रमुख ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।