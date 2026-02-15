Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर मची धूम, मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग बनाए गए हैं। बैरिकेडिंग कर भीड़ को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। स्वयंसेवकों और एनसीसी कैडेट्स ने भी श्रद्धालुओं को दिशा-निर्देश देने में सहयोग किया।