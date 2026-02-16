BSP And Congress, SP: हाथी से साइकिल तक: नसीमुद्दीन सिद्दीकी की नई पारी, 2027 से पहले यूपी की राजनीति में हलचल

नसीमुद्दीन सिद्दीकी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में मायावती के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। मायावती सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने संगठन और सत्ता दोनों में अहम भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ीं। बसपा छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उस वक्त उन्होंने बड़े दावे किए थे कि कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार कमजोर होने के कारण सिद्दीकी वहां अपेक्षित प्रभाव नहीं जमा सके। धीरे-धीरे वे हाशिए पर चले गए। अब समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री को नई सियासी पारी के रूप में देखा जा रहा है।