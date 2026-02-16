16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BSP And Congress, SP: हाथी से साइकिल तक: नसीमुद्दीन सिद्दीकी की नई पारी, 2027 से पहले यूपी की राजनीति में हलचल

Naseemuddin Siddiqui Joins SP: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बसपा और कांग्रेस से सफर तय करने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें साथ लेकर 2027 की सियासी रणनीति के संकेत दिए हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 16, 2026

बसपा से कांग्रेस और अब सपा-क्या दल बदल बदलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

बसपा से कांग्रेस और अब सपा-क्या दल बदल बदलेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति का गणित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Naseemuddin Siddiqui Joins Samajwadi Party: उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को एक और अहम मोड़ आया, जब बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं उन्हें साथ लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे। सिद्दीकी ने इस मौके पर कहा कि वे हमेशा ‘नेता जी’ मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते रहे हैं। यह घटनाक्रम सिर्फ एक नेता के दल बदलने का मामला नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी माना जा रहा है।

सदन की तल्ख यादें और समय का चक्र

एक दौर था जब बसपा सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी सत्ता के केंद्र में थे। विधानसभा में विपक्ष की ओर से तीखे हमलों के बीच उनकी सियासी हैसियत मजबूत मानी जाती थी। उसी सदन में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने उन पर तीखे कटाक्ष किए थे। वक्त ने करवट ली,आज आजम खान कानूनी मामलों के कारण जेल में हैं, और सिद्दीकी समाजवादी खेमे में नई भूमिका तलाश रहे हैं। राजनीति में स्थायी कुछ भी नहीं होता,यह कहावत उत्तर प्रदेश की सियासत में बार-बार सच साबित होती रही है।

बसपा से दूरी, कांग्रेस में पड़ाव

नसीमुद्दीन सिद्दीकी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में मायावती के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे। मायावती सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने संगठन और सत्ता दोनों में अहम भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरियां बढ़ीं। बसपा छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उस वक्त उन्होंने बड़े दावे किए थे कि कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार कमजोर होने के कारण सिद्दीकी वहां अपेक्षित प्रभाव नहीं जमा सके। धीरे-धीरे वे हाशिए पर चले गए। अब समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री को नई सियासी पारी के रूप में देखा जा रहा है।

सपा की रणनीति और 2027 का लक्ष्य

समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन विस्तार और सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटी है। अखिलेश यादव लगातार अन्य दलों से प्रभावशाली नेताओं को शामिल कर पार्टी का आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दलबदलू नेताओं के सहारे सपा मजबूत होगी या इससे पुराने कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के समीकरण को साधने के लिए सिद्दीकी जैसे नेताओं को जोड़ रही है। लेकिन यह रणनीति तभी सफल होगी, जब संगठनात्मक संतुलन बना रहे।

सहयोगी दलों की नाराजगी

राज्य की राजनीति में सपा और कांग्रेस के बीच समय-समय पर गठबंधन की चर्चा होती रही है। ऐसे में कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले नेताओं को सीधे सपा में शामिल करना कुछ कांग्रेस नेताओं को असहज कर सकता है। कुछ राजनीतिक जानकार इसे ‘सियासी सौदेबाजी’ के रूप में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सहयोगी दलों को भरोसे में नहीं लिया गया, तो 2027 में इसका असर गठबंधन की संभावनाओं पर पड़ सकता है।

कार्यकर्ताओं का मनोबल-सबसे बड़ी कसौटी

किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने और वफादार कार्यकर्ता यह देख रहे हैं कि नए आने वाले नेताओं को संगठन में कितनी अहमियत मिलती है। यदि टिकट वितरण या संगठनात्मक पदों में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाती है, तो असंतोष की स्थिति बन सकती है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यही है कि वे नए और पुराने नेतृत्व के बीच संतुलन बनाए रखें।

क्या सिद्दीकी दोहरा पाएंगे पुराना प्रभाव

बसपा में रहते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सियासी पकड़ मजबूत मानी जाती थी। लेकिन पार्टी बदलने के बाद वही प्रभाव दोहराना आसान नहीं होता। समाजवादी पार्टी की अपनी सामाजिक संरचना और नेतृत्व शैली है। उसमें जगह बनाना और जनाधार खड़ा करना समय मांगता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सिद्दीकी की भूमिका आने वाले महीनों में स्पष्ट होगी,क्या वे केवल प्रतीकात्मक चेहरा बनेंगे या संगठन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

बदलती सियासत का संकेत

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल-बदल कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर बड़े नेता अपने सियासी भविष्य को देखते हुए पाला बदलते रहे हैं। यह घटनाक्रम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन हर दल बदल अपने साथ नई संभावनाएं और जोखिम दोनों लेकर आता है। सवाल यह है कि क्या यह कदम सपा को 2027 में सत्ता के करीब ले जाएगा, या संगठन के भीतर नई चुनौतियां खड़ी करेगा .

ये भी पढ़ें

Holi Special Train: होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 20 स्पेशल ट्रेनें, कई रूटों पर कन्फर्म टिकट उपलब्ध
लखनऊ
होली 2026: यात्रियों को राहत, लखनऊ समेत कई रूटों पर 20 स्पेशल ट्रेनें घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

BSP

cm yogi

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

राहुल गांधी

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BSP And Congress, SP: हाथी से साइकिल तक: नसीमुद्दीन सिद्दीकी की नई पारी, 2027 से पहले यूपी की राजनीति में हलचल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नकली बीजों पर कसेगा शिकंजा: ‘साथी’ पोर्टल से किसान जान सकेंगे हर पैकेट की सच्चाई

साथी पोर्टल से नकली बीजों पर सख्ती, अब QR कोड से मिलेगी पूरी गुणवत्ता जानकारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

MSME को मिला बजट का बूस्टर डोज, 96 लाख इकाइयों से उठेगी रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई लहर

96 लाख इकाइयों को मजबूती, तीन करोड़ परिवारों की आजीविका को मिलेगा स्थायित्व (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सड़क पर नमाज को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी का सवाल, ‘लंगर-भंडारे सड़क पर, तो नमाज क्यों नहीं?’

लखनऊ

होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 20 स्पेशल ट्रेनें, कई रूटों पर कन्फर्म टिकट उपलब्ध

होली 2026: यात्रियों को राहत, लखनऊ समेत कई रूटों पर 20 स्पेशल ट्रेनें घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में गरजे अखिलेश यादव, ‘शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं’, BJP की नीतियों पर भी साधा निशाना

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.