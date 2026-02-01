16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बढ़ेगी सैलरी, CM ने किया ऐलान, सत्ता और विपक्ष दोनों ने उठाया था मुद्दा

Uttar Pradesh Shiksha Mitra Salary Hike : उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए राहत की खबर है। सीएम योगी ने सदन में मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 16, 2026

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान, PC- Patrika

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट घोषणा की कि शिक्षामित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में करीब 1.47 लाख शिक्षामित्र और 28 हजार से अधिक अनुदेशक कार्यरत हैं। सरकार लगभग नौ साल बाद इनके मानदेय में वृद्धि करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में लगभग 2 हजार रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि आधिकारिक आदेश अभी जारी होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लाखों परिवारों में उम्मीद जगी है।

2017 के बाद बढ़ेगा मानदेय

गौरतलब है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों की समस्या के विधिक समाधान का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द हो गया था, जिसके बाद सरकार ने उनका मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया था। इसके बाद से अब तक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों द्वारा समय-समय पर यह मुद्दा सदन में उठाया जाता रहा है।

5 लाख तक शिक्षकों का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत कर रही है। सभी शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे बड़ी संख्या में शिक्षामित्र और अनुदेशक भी लाभान्वित होंगे।

आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। प्रदेश में लगभग 1.70 लाख आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जिन्हें वर्तमान में 2500 से 3500 रुपये तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। सरकार इस राशि में भी सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

ये भी पढ़ें

हार्निया की थी बीमारी हाइड्रोसील का कर दिया ऑपरेशन, खून बहता रहा झोलाछाप नहीं कर पाया ट्रीटमेंट
बहराइच
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Feb 2026 08:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की बढ़ेगी सैलरी, CM ने किया ऐलान, सत्ता और विपक्ष दोनों ने उठाया था मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Anganwadi Bharti: सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया समेत 7 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती, जान लें आवेदन के लिए जरुरी आयु सीमा

UP Anganwadi Bharti
शिक्षा

क्या फिर साथ आएंगे सपा-बसपा, अखिलेश के बयान से यूपी की राजनीति में नई हलचल

सपा-बसपा गठबंधन के संकेत, अखिलेश बोले रिश्ते मजबूत, यूपी में बढ़ी सियासी हलचल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ कचहरी में बम धमकी से मचा हड़कंप, सर्च ऑपरेशन के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा

सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन, पूरे परिसर में हाई अलर्ट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

प्रदेश के 58 मदरसा मिनी ITI पर संकट, बजट रुका, संचालन बंद होने की आशंका

बजट पर रोक के बाद संचालन पर मंडराया खतरा, शासन से मांगा गया मार्गदर्शन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘एनकाउंटर मैन’ के नाम से मशहूर हैं यूपी का यह STF अधिकारी, अपराधियों के लिए मौत का दूसरा नाम

STF के डीके शाही बने अपराधियों के लिए खौफ का नाम
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.