Lucknow Cafe Crime: नौकरी के झांसे का खूनी खेल, बेटियों संग दरिंदगी पर चौथी FIR से फूटा गुस्सा

गोमती नगर थाने में अब तक इस प्रकरण में चार एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर नई शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी आरोपों की जांच अलग-अलग कोणों से की जा रही है। पुलिस ने संबंधित कैफे, वहां काम करने वाले कर्मचारियों और कथित आरोपियों के मोबाइल फोन, सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को कब्जे में लिया है। फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, “मामला बेहद गंभीर है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िताओं की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।”