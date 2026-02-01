15 फ़रवरी 2026,

रविवार

लखनऊ

Holi Special Train: होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 20 स्पेशल ट्रेनें, कई रूटों पर कन्फर्म टिकट उपलब्ध

Holi Special Train 2026: होली के अवसर पर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। लखनऊ से दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़ और कटरा सहित कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में कन्फर्म टिकट उपलब्ध हैं, जिससे त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 15, 2026

होली 2026: यात्रियों को राहत, लखनऊ समेत कई रूटों पर 20 स्पेशल ट्रेनें घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

होली 2026: यात्रियों को राहत, लखनऊ समेत कई रूटों पर 20 स्पेशल ट्रेनें घोषित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Indian Railways Announces 20 Holi Special Trains: रंगों के पर्व Holi से पहले यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए Indian Railways ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। खासतौर पर उत्तर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए Northern Railway ने 20 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से त्योहार के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों में अभी कन्फर्म टिकट उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची और दलालों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है।

लखनऊ से कई प्रमुख शहरों के लिए विशेष ट्रेनें

राजधानी Lucknow से देश के कई बड़े शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें New Delhi, Varanasi, Chandigarh और Shri Mata Vaishno Devi Katra प्रमुख हैं। रेलवे ने बताया कि लखनऊ-नई दिल्ली होली स्पेशल ट्रेन 23 फरवरी से 2 मार्च तक संचालित की जाएगी। यह ट्रेन रोजाना चलेगी, जिससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार वाराणसी-दिल्ली होली स्पेशल ट्रेन भी प्रतिदिन चलाई जा रही है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है।

अयोध्या और आनंद विहार के बीच भी विशेष सेवा

धार्मिक नगरी Ayodhya से दिल्ली क्षेत्र के यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। Ayodhya Cantt से Anand Vihar Terminal के बीच 24 फरवरी से होली स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। इस रूट पर हर साल होली के दौरान भारी भीड़ देखी जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रवासी कामगार त्योहार मनाने अपने घर लौटते हैं। ऐसे में यह विशेष ट्रेन यात्रियों के दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अन्य रूटों पर भी अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा

रेलवे ने केवल राजधानी रूटों तक ही सीमित न रहकर अन्य व्यस्त मार्गों पर भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। Barauni, Gorakhpur और कटरा रूट पर भी अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन मार्गों पर पूर्वांचल और बिहार क्षेत्र के यात्रियों की संख्या त्योहारों में काफी बढ़ जाती है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की मांग और पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर ट्रेनों की संख्या तय की गई है। यदि आवश्यकता पड़ी तो और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं।

कन्फर्म टिकट की उपलब्धता

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, स्पेशल ट्रेनों में अभी कंफर्म सीटें उपलब्ध हैं। यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अधिकृत बुकिंग काउंटर से टिकट बुक करा सकते हैं। त्योहारों के समय आमतौर पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलती है। ऐसे में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय रहते टिकट बुक करा लें और अनधिकृत एजेंटों से बचें।

सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्पेशल ट्रेनों में सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशनों पर अतिरिक्त आरपीएफ और जीआरपी कर्मियों की तैनाती की जाएगी। भीड़ प्रबंधन के लिए प्लेटफॉर्म पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को समय से पहले स्टेशन पहुंचने और अपने टिकट तथा पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी गई है। साथ ही, ट्रेनों में साफ-सफाई, पेयजल और शौचालय की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके।

त्योहार के मौसम में बढ़ती है यात्रियों की संख्या

होली के अवसर पर उत्तर भारत में लाखों लोग अपने घर लौटते हैं। प्रवासी कामगार, छात्र और नौकरीपेशा लोग त्योहार परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। हर वर्ष इस दौरान ट्रेनों में सीटों की भारी कमी हो जाती है। कई बार यात्रियों को लंबी दूरी तक खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने इस बार पहले से तैयारी कर अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा की है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार अधिक संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी रूट पर यात्रियों को असुविधा न हो।

यात्रियों में खुशी की लहर

स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के बाद यात्रियों में खुशी देखी जा रही है। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें पहले टिकट न मिलने की चिंता थी, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन की वजह से उन्हें राहत मिली है। दिल्ली में काम करने वाले एक यात्री ने बताया कि हर साल होली पर टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन इस बार स्पेशल ट्रेन की वजह से आसानी से कन्फर्म टिकट मिल गया।

समय पर यात्रा की अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय से पहले स्टेशन पहुंचे और कोविड सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें (यदि लागू हों)। साथ ही, यात्रियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।

