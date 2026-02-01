Holi Special Train: होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, 20 स्पेशल ट्रेनें, कई रूटों पर कन्फर्म टिकट उपलब्ध

Indian Railways Announces 20 Holi Special Trains: रंगों के पर्व Holi से पहले यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए Indian Railways ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। खासतौर पर उत्तर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए Northern Railway ने 20 होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से त्योहार के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन विशेष ट्रेनों में अभी कन्फर्म टिकट उपलब्ध हैं, जिससे यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची और दलालों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। रेलवे का उद्देश्य त्योहार के दौरान सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है।