नसीमुद्दीन ने ज्वाइन की सपा, बोले- हमें सत्ता बदलनी, 24 जनवरी को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा

लखनऊ : पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा ज्वाइन कर ली है। 24 जनवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले बसपा में भी रहे हैं। अखिलेश यादव उन्हें लेकर लखनऊ के पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। नसीमुद्दीन के साथ 15758 लोगों ने सपा की सदस्यता ली।