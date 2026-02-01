UP Growth Story; महिला श्रम भागीदारी 36% पहुंची, यूपी की अर्थव्यवस्था को मिली नई रफ्तार और मजबूती

अर्थशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत कहता है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में 0.5 से 1 प्रतिशत तक अतिरिक्त उछाल आ सकता है। उत्तर प्रदेश में यह सिद्धांत व्यावहारिक रूप से परिलक्षित हो रहा है। महिलाओं की कार्यक्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति ने उत्पादन क्षमता, श्रम उत्पादकता और कर आधार (टैक्स बेस) — तीनों में समानांतर विस्तार किया है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक सक्रियता ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है।