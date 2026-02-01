UP Weather Update: बढ़ेगा तापमान, 17-18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी के मध्य में इस तरह की वृद्धि सामान्य मानी जाती है, क्योंकि सर्दी का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता जाता है और वसंत से ग्रीष्म की ओर संक्रमण शुरू हो जाता है। फिलहाल सुबह-शाम हल्की ठंडक बनी हुई है, लेकिन दोपहर के समय धूप तेज महसूस होने लगी है।