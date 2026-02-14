Two-Wheeler Driving License: यूपी सरकार का बड़ा फैसला संभव: 16 वर्ष के युवाओं को मिल सकता है दोपहिया ड्राइविंग लाइसेंस

Two-Wheeler Driving License Student Policy Update: उत्तर प्रदेश सरकार 16 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को हल्के दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। केंद्र की सहमति मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से कम क्षमता (लो इंजन पावर) वाले दोपहिया वाहनों के लिए है, जिनका उपयोग मुख्यतः छात्र-छात्राएं और किशोर वर्ग करते हैं। सरकार का मानना है कि स्पष्ट नियमों और नियंत्रित व्यवस्था के तहत यह कदम युवाओं को कानूनी दायरे में वाहन संचालन की अनुमति देगा और अवैध ड्राइविंग की समस्या को कम कर सकता है।