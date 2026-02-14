Yogi Adityanath: सदन में ‘बिस्मिल्लाह खां को फांसी’ वाले सवाल पर छिड़ी बहस, सीएम योगी के जवाब से गूंजी हंसी

मुख्यमंत्री ने सदन में एक और प्रसंग साझा किया, जो उस समय का है जब वह गोरखपुर से सांसद थे। उन्होंने बताया कि एक बार वह रेलवे स्टेशन पर थे, जहां राज्य सरकार के कुछ अधिकारी मौजूद थे। उसी समय प्रदेश के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पास खड़े एक अधिकारी से पूछा कि क्या वह मंत्री जी के साथ आए हैं। इस पर अधिकारी ने आश्चर्य से पूछा- “कौन मंत्री, मुख्यमंत्री ने बताया कि बाद में स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वह पिछले छह महीने से सचिवालय नहीं गए थे। यही कारण था कि विभागीय अधिकारी उन्हें पहचान तक नहीं पाए। सदन में यह किस्सा सुनते ही एक बार फिर हंसी की लहर दौड़ गई।