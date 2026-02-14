अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूजा पाल ने कहा कि राजू पाल की हत्या निर्मम तरीके से की गई थी, और उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के बाद परिवार को शव भी समय पर नहीं सौंपा गया, जिससे उस समय की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि BJP सरकार बनने के बाद CM योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में न्याय दिलाने की दिशा में कार्रवाई की। साथ ही पाल समाज को भरोसा दिलाया।