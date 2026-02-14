14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

महाशिवरात्रि 2026: ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिरों की ओर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू

Traffic Diversions in up: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर राजधानी में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। मनकामेश्वर और बुद्धेश्वर मंदिर समेत कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 14, 2026

कई प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

कई प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Maha Shivratri Traffic Diversions: महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर राजधानी में व्यापक तैयारियां की गई हैं। 14 फरवरी को शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन योजना लागू की है। खासतौर पर मनकामेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर और चौक-घंटाघर क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रूट परिवर्तन लागू रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन व्यवस्था और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मनकामेश्वर मंदिर की ओर सामान्य यातायात प्रतिबंधित

महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए 14 फरवरी को मंदिर की ओर सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डालीगंज और आसपास के इलाकों से मंदिर की ओर जाने वाले निजी और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे। हनुमान सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। इक्का तांगा स्टैंड से हनुमान सेतु की दिशा में वाहन संचालन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर पैदल ही मंदिर तक पहुंचें।

नदवा बंधा तिराहे से रूट बंद

नदवतुल उलेमा के पास स्थित नदवा बंधा तिराहे से मनकामेश्वर मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इस मार्ग पर केवल ड्यूटी में तैनात पुलिस और प्रशासनिक वाहन ही अनुमति प्राप्त करेंगे।  ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस रूट पर अत्यधिक भीड़ के कारण जाम और भगदड़ की स्थिति बन सकती है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है।

बुद्धेश्वर मंदिर की ओर वाहनों की आवाजाही पर रोक

महाशिवरात्रि पर बुद्धेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारी वाहन पहले से निर्धारित बाईपास मार्गों से डायवर्ट किए जाएंगे। स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र दिखाकर सीमित प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

बालागंज से चौक-घंटाघर मार्ग पर प्रतिबंध

पुराने लखनऊ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बालागंज से चौक-घंटाघर की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। चौक घंटाघर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

विशेष पार्किंग और पैदल मार्ग

प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। डालीगंज, आईटी चौराहा और आसपास के खुले मैदानों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिरों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग पैदल मार्ग चिन्हित किए गए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता केंद्र बनाए जाएंगे।

आपातकालीन सेवाओं के लिए कंट्रोल नंबर जारी

महाशिवरात्रि के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष कंट्रोल रूम सक्रिय किया है। ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। एंबुलेंस सेवा और चिकित्सा सहायता के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है।

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

महाशिवरात्रि को देखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है। ड्रोन कैमरों से भीड़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। एंटी-रोमियो स्क्वॉड सक्रिय रहेगा।
संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील

पुलिस आयुक्त ने कहा है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए की गई है। यदि सभी नागरिक नियमों का पालन करेंगे, तो पर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग करें, अनावश्यक रूप से निजी वाहन लेकर न आएं और निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें।

ये भी पढ़ें

UP Excise Policy: देसी दारू पर झटका, ई-लॉटरी से बंटेंगी दुकानें: यूपी की नई आबकारी नीति ने बदला पूरा खेल
लखनऊ
देसी शराब महंगी, अंग्रेजी शराब लाइसेंस फीस बढ़ी; 71,278 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

महाशिवरात्रि

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 09:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / महाशिवरात्रि 2026: ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिरों की ओर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Panchayat Chunav 2026: क्या होता है पिछड़ा वर्ग आयोग? अब अप्रैल-मई में नहीं हो पाएंगे पंचायत चुनाव!

अप्रैल-मई में नहीं होंगे पंचायत चुनाव!
लखनऊ

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर योगी बोले- हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता, नियम सभी के लिए एक

लखनऊ

योगी बोले -हिंदुस्तान का खायेंगे, वन्दे मातरम् नहीं बोलेंगे, इनको कान पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए

लखनऊ

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार, बजट सत्र में शिक्षा मंत्री ने दिया यह संकेत

लखनऊ

‘भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा जो विरोध करेगा उस….’, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान

uttar pradesh deputy cm keshav prasad maurya big statement what he say about vande mataram lucknow
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.