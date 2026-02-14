महाशिवरात्रि 2026: ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिरों की ओर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू

महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए 14 फरवरी को मंदिर की ओर सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डालीगंज और आसपास के इलाकों से मंदिर की ओर जाने वाले निजी और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे। हनुमान सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। इक्का तांगा स्टैंड से हनुमान सेतु की दिशा में वाहन संचालन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर पैदल ही मंदिर तक पहुंचें।