महाशिवरात्रि 2026: ट्रैफिक डायवर्जन, मंदिरों की ओर कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू

कई प्रमुख मार्गों पर रहेगा डायवर्जन, श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Maha Shivratri Traffic Diversions: महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर राजधानी में व्यापक तैयारियां की गई हैं। 14 फरवरी को शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक डायवर्जन योजना लागू की है। खासतौर पर मनकामेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर और चौक-घंटाघर क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और रूट परिवर्तन लागू रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन व्यवस्था और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मनकामेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। इसे देखते हुए 14 फरवरी को मंदिर की ओर सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डालीगंज और आसपास के इलाकों से मंदिर की ओर जाने वाले निजी और व्यावसायिक वाहन नहीं जा सकेंगे। हनुमान सेतु की ओर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। इक्का तांगा स्टैंड से हनुमान सेतु की दिशा में वाहन संचालन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन खड़े कर पैदल ही मंदिर तक पहुंचें।
नदवतुल उलेमा के पास स्थित नदवा बंधा तिराहे से मनकामेश्वर मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इस मार्ग पर केवल ड्यूटी में तैनात पुलिस और प्रशासनिक वाहन ही अनुमति प्राप्त करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इस रूट पर अत्यधिक भीड़ के कारण जाम और भगदड़ की स्थिति बन सकती है, इसलिए सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है।
महाशिवरात्रि पर बुद्धेश्वर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारी वाहन पहले से निर्धारित बाईपास मार्गों से डायवर्ट किए जाएंगे। स्थानीय निवासियों को पहचान पत्र दिखाकर सीमित प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
पुराने लखनऊ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बालागंज से चौक-घंटाघर की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। चौक घंटाघर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए बैरिकेडिंग की जाएगी। पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं। डालीगंज, आईटी चौराहा और आसपास के खुले मैदानों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिरों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग पैदल मार्ग चिन्हित किए गए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता केंद्र बनाए जाएंगे।
महाशिवरात्रि के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष कंट्रोल रूम सक्रिय किया है। ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे सक्रिय रहेंगे। एंबुलेंस सेवा और चिकित्सा सहायता के लिए अलग हेल्प डेस्क बनाया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए नागरिक ट्रैफिक कंट्रोल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है।
महाशिवरात्रि को देखते हुए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई गई है। ड्रोन कैमरों से भीड़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। एंटी-रोमियो स्क्वॉड सक्रिय रहेगा।
संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
पुलिस आयुक्त ने कहा है कि यह व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए की गई है। यदि सभी नागरिक नियमों का पालन करेंगे, तो पर्व शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होगा। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु सार्वजनिक परिवहन का अधिकाधिक उपयोग करें, अनावश्यक रूप से निजी वाहन लेकर न आएं और निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें।
