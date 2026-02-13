शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार, बजट सत्र में शिक्षा मंत्री ने दिया यह संकेत

लखनऊ : यूपी में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में टोका-टोंकी करने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए और उन्होंने माइक निकालकर फेंक दिया और बजट सत्र को स्थगित कर दिया। इसके बाद जब वह वापस सदन में आए तो कांग्रेस से विधायक आराधना मिश्रा ने कहा कि आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं।