13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

लापता नहीं गिरफ्तार हुए हैं सपा प्रवक्ता, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

Samajwadi Party Spokesperson Arrest : बाराबंकी पुलिस ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव की पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। लेकिन, पुलिस ने बाद में गिरफ्तारी की पुष्टि की है।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 13, 2026

सपा प्रवक्ता मनोज यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, PC- X

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को पुलिस ने सफदरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई एक पुराने आपराधिक मामले में की गई है। पिछले दो दिनों से मनोज यादव के लापता होने की खबरों के बीच हुई इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।

बाराबंकी की सफदरगंज पुलिस के अनुसार, मनोज यादव उर्फ बबलू पर धमकी देने और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। उनके खिलाफ 11 फरवरी को मुकदमा (मु0अ0सं0 50/26) दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया और बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया।

मेडिकल के बाद लखनऊ रवाना

गिरफ्तारी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया। मेडिकल जांच पूरी होने के तुरंत बाद पुलिस टीम उन्हें अपने साथ लखनऊ लेकर रवाना हो गई।

पहले दर्ज हुई थी गुमशुदगी

परिजनों के मुताबिक, मनोज यादव काकोरी में आयोजित एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह से निकलने के बाद उनका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया और उनसे संपर्क नहीं हो सका। पूरी रात कोई जानकारी न मिलने पर परिवार ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

परिवार का कहना है कि मनोज बिना बताए कहीं नहीं जाते और उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। गुमशुदगी की सूचना के बाद पुलिस ने तिलक समारोह स्थल के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की थी।

मनोज यादव के केस मे पुलिस जोड़ रही कड़ियां

बाद में बाराबंकी पुलिस ने स्पष्ट किया कि मनोज यादव को धमकी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस तिलक समारोह से लेकर गिरफ्तारी तक की पूरी घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है, ताकि उनके लापता होने और गिरफ्तारी के बीच के समय को स्पष्ट किया जा सके।

ये भी पढ़ें

नागरिकता ब्रिटिश की वेतन यूपी सरकार से, जानें कौन है मौलाना शम्सुल, ED ने की ठिकानों पर रेड
आजमगढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 02:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / लापता नहीं गिरफ्तार हुए हैं सपा प्रवक्ता, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हुमायूं कबीर फोटो सोर्स ANI
बाराबंकी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले- बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फोटो सोर्स- 'X' वीडियो ग्रैब Yogi Adityanath
बाराबंकी

SIR Update: सियासी दलों की टीमें कर रही है एसआईआर में ‘लुकाछिपी’; बड़ी खबर आई सामने

sir update inactivity of political parties visible in data bla not yet submitted either form 6 or form 7 barabanki
बाराबंकी

‘ओए पंडित किधर जा रहा…’ मुस्लिम पड़ोसन के साथ देवा शरीफ जा रहे युवक से मारपीट; अभद्रता

बाराबंकी

महादेवा मेला को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान लागू, कई मार्ग बदले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई

5 से 16 फरवरी तक भारी व हल्के वाहनों के लिए अलग रूट, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.