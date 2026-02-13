लापता नहीं गिरफ्तार हुए हैं सपा प्रवक्ता, जानें पुलिस ने क्यों लिया एक्शन

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को पुलिस ने सफदरगंज क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की यह कार्रवाई एक पुराने आपराधिक मामले में की गई है। पिछले दो दिनों से मनोज यादव के लापता होने की खबरों के बीच हुई इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है।