महिला को धमकी देने के आरोप में सपा प्रवक्ता गिरफ्तार, FIR के बाद दो दिन से थे गायब; पत्नी ने कराई थी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज

बाराबंकी पुलिस के अनुसार, सफदरगंज थाना क्षेत्र के भगोलापुरवा के रहने वाले मनोज यादव पर गांव की महिला कलावती ने गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का कहना है कि 11 फरवरी को पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हुई। जिसके दौरान मनोज ने उन्हें धमकी दी। जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायत में यह भी आरोप है कि उनके बेटे को लगातार डराया-धमकाया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि कलावती ने वर्ष 2004 में भी मनोज यादव के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। उसी पुराने मामले को लेकर हाल में फिर विवाद खड़ा हुआ। जिसके बाद ताजा एफआईआर दर्ज कराई गई।