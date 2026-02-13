Mukhtar Ansari shooter Murder: मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब की हत्या, हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

शोएब किदवई कार से लखनऊ से बाराबंकी की ओर जा रहे थे। हाईवे से उतरते ही असेनी मोड़ के पास बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया। हमलावरों ने दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, शोएब पर 10 से 25 तक गोलियां चलाई गईं। कार पर कई जगह बुलेट के निशान मिले हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद मौके पर सनसनी फैल गई। घटनास्थल से पांच खाली कारतूस बरामद हुए हैं।