Mukhtar Ansari shooter Murder: मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब की हत्या, हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब किदवई की हाईवे पर हत्या
Mukhtar Shooter Shoaib Dies: यूपी के बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात शुक्रवार दोपहर लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
शोएब किदवई कार से लखनऊ से बाराबंकी की ओर जा रहे थे। हाईवे से उतरते ही असेनी मोड़ के पास बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया। हमलावरों ने दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, शोएब पर 10 से 25 तक गोलियां चलाई गईं। कार पर कई जगह बुलेट के निशान मिले हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद मौके पर सनसनी फैल गई। घटनास्थल से पांच खाली कारतूस बरामद हुए हैं।
गोली लगने से शोएब गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर कोतवाली पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शोएब मुख्तार अंसारी के पुराने साथी थे और पूर्व बंकी ब्लॉक प्रमुख रह चुके थे। वे कई आपराधिक मामलों में नामजद थे, जैसे लखनऊ जेलर हत्याकांड में भी उनका नाम आया था।
घटना की सूचना मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया। आला पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई और वारदात न हो।
यह हत्या मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़ी पुरानी रंजिश या नए विवाद की वजह से हुई हो सकती है। मुख्तार अंसारी के कई साथी पहले भी एनकाउंटर या हत्याओं में मारे जा चुके हैं। यह घटना यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच हुई है। लोग डर के माहौल में हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं।
