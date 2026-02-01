बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर ने योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह के दबाव से डरने वाले नहीं हैं और अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। अगर कोई इस काम को रोकने की कोशिश करता है। तो वे उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराएगा, क्योंकि सांप्रदायिक मुद्दे एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं।