Traffic Diversion: महादेवा मेला को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान लागू, कई मार्ग बदले, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई

Traffic Diversion Plan Rolled Out for Mahadeva Fair 2026: जनपद बाराबंकी में आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि एवं श्री लोधेश्वर महादेव फाल्गुनी मेला-2026 को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 5 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक विशेष यातायात डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई बाधा न आए, साथ ही आम यात्रियों को भी कम से कम असुविधा हो। इसी के तहत भारी और हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं।